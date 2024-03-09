محمد صلاح يتحدث عن حبه للشطرنج وعلاقتها بكرة القدم

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، في حوار عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، عن العديد من الأمور المتعلقة في مسيرته الكروية، وعن تأثير حبه للعبة الشطرنج علي مستواه في كرة القدم.

وقال صلاح: الطريقة التي أدمن بها الشطرنج جنونية، لا أعرف بالضبط كيف تؤثر لعبة الشطرنج على أدائي، أنا لا أكذب لكنه بالتأكيد كذلك".

وتابع صلاح: " ألعب الشطرنج كل يوم تقريبًا، ما لا يقل عن سبع أو ثماني مباريات أو شيء من هذا القبيل، في بعض الأحيان يكون أكثر".

وأكمل تصريحاته: " لا أعلم إذا كان ذلك يطور شيئًا في لعبي أم لا، لكنه يجعلك تفكر بشكل استراتيجي، لا أعرف بالضبط كيف، لكني أشعر حقًا أنني أحب لعب الشطرنج".

جدير بالذكر أن محمد صلاح شارك مع ليفربول خلال المواجهة الأخيرة أمام سبارتا براج في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وغاب صلاح عن الملاعب منذ إصابته الأخيرة مع المنتخب الوطني بنهائيات كأس الأمم الأفريقية ، ليشارك في لقاء وحيد للريدز ثم غاب مرة أخري قرابة الشهر.