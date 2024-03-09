السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أرمينيا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وزير خارجة أرمينيا
وزير خارجة أرمينيا أرارات ميرزويان

 

قال وزير خارجة أرمينيا أرارات ميرزويان، إن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف ميرزويان  في تصريحات صحيفة، نقلتها مجلة (بولتيكو) الأوروبية اليوم السبت أن "أرمينيا تسعى للتقرب من الغرب وسط تدهور العلاقات مع روسيا"، مبينا أنه "تجري مناقشة الفرص الجديدة إلى حد كبير في أرمينيا هذه الأيام. وهذا يشمل العضوية في الاتحاد الأوروبي".

تأتي تصريحاته في أعقاب تقارير في الصحافة الأرمينية تفيد بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، يخطط لبدء عملية تقديم طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر عام 2024.

ويشغل باشينيان، منصب رئيس وزراء البلاد منذ عام 2018، وقاد الجهود لبناء علاقات أعمق مع الغرب، خاصة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 ودعم الكرملين المتزايد لمنافس أرمينيا الإقليمي: أذربيجان.

 

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