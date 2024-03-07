الاتحاد الأوروبي يدين قرار إسرائيل ببناء نحو 3500 وحدة استيطانية في الضفة

أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل، بناء نحو 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محذرًا من أن ذلك ينذر بتقويض حل الدولتين.

وجاء في بيان لدائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي يدين موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم الأربعاء (الأمس)، على خطط لبناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، بما يوسع الاستيطان غير المشروع في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، ويكرر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، تشكل عقبة في طريق السلام، كما تهدد حل الدولتين، وعلاوة على ذلك فإن تمدد المستوطنات يتعارض تمامًا مع الجهود المبذولة لخفض التوتر، والتي تكتسب أهمية أكبر مع اقتراب المواسم الدينية لشهر رمضان وأعياد الفصح اليهودية والمسيحية".

وأكد البيان أن "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير فلن يعترف بأي تغيير في حدود ما قبل 1967، بما في ذلك بشأن القدس، بخلاف تلك التي تتفق عليها الأطراف المعنية".