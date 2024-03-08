على طريقة آبل.. جوجل تضيف رسوم جديدة للمطورين في الاتحاد الأوروبي

بالأمس، أوضحت Google التغييرات التي ستجريها للامتثال لقانون الأسواق الرقمية (DMA) التابع للاتحاد الأوروبي والذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم. ومع ذلك، كانت إحدى التفاصيل المهمة التي أهملتها هي ما إذا كان سيتم فرض رسوم على المطورين الذين يوجهون المستخدمين خارج متجر Play لتحميل التطبيقات بشكل جانبي، وإذا كان الأمر كذلك، فما هو المبلغ؟

الآن، كشفت جوجل أنها ستفرض رسومًا على المطورين حتى لو لم يستخدموا متجر Play، تمامًا كما فعلت Apple مع متجر التطبيقات. وفقًا للتفاصيل الجديدة الموجودة في قسم مساعدة Play Console، ستفرض الشركة رسومًا جديدة:

رسوم الاستحواذ الأولية تبلغ 10% لعمليات الشراء داخل التطبيق أو 5% للاشتراكات لمدة عامين. يمثل هذا قيمة التشغيل المقدمة لتسهيل اكتساب المستخدم الأولي.

رسوم الخدمات المستمرة بنسبة 17% لعمليات الشراء داخل التطبيق أو 7% للاشتراكات. يغطي هذا خدمات Play المستمرة مثل أدوات الرقابة الأبوية والأمان ومنع الاحتيال وتحديثات التطبيقات.

يمكن للمطورين إلغاء الاشتراك في الرسوم المستمرة بعد عامين إذا وافق المستخدمون، ولكن لن يتم تطبيق خدمات Play المستمرة. وذكرت جوجل: "نظرًا لأن المستخدمين حصلوا على التطبيق من خلال Play مع توقع خدمات مثل الرقابة الأبوية، والفحص الأمني، ومنع الاحتيال، والتحديثات المستمرة للتطبيق، فإن إيقاف الخدمات يتطلب موافقة المستخدم أيضًا".

قامت جوجل بتضمين الرسم البياني التالي لإظهار كيفية تطبيق الرسوم على "تطبيق Fantastiq" الافتراضي:

وبهذا، تتخذ Google نهجًا مشابهًا لشركة Apple، حيث خفضت عمولات متجر التطبيقات ولكنها قدمت رسومًا جديدة. وعلى وجه التحديد، فرضت شركة Apple رسومًا جديدة على "معالجة الدفع" بنسبة 3 بالمائة للمعاملات التي تتم عبر متجرها. وستفرض "رسوم التكنولوجيا الأساسية" الجديدة رسمًا ثابتًا قدره 0.50 يورو على جميع تنزيلات التطبيقات، بغض النظر عما إذا كانت تأتي من متجر التطبيقات أو موقع ويب تابع لجهة خارجية، بعد أول مليون عملية تثبيت.

تبرر Google الرسوم من خلال الترويج للقيمة التي توفرها في نظام Android البيئي: "تدعم رسوم Play استثمارنا في Android وGoogle Play وتعكس القيمة التي يقدمها Android وPlay، بما في ذلك تمكيننا من توزيع Android مجانًا وتوفير المنتجات المتنامية باستمرار. مجموعة من الأدوات والخدمات التي تساعد المطورين على بناء أعمال تجارية ناجحة، كل ذلك مع الحفاظ على منصاتنا آمنة ومأمونة لمليارات المستخدمين حول العالم."

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة Epic Tim Sweeney بالفعل مشاركة Google حول امتثال DMA بالأمس، قبل الإعلان عن الرسوم الجديدة. "أعلنت Google عن خططها للامتثال الخبيث لقانون DMA الأوروبي... يبدو أنه سيتم استبدال سياسة مكافحة التوجيه غير القانونية الخاصة بها بضريبة Google جديدة على معاملات الويب. ومن المحتمل أن نتعلم قريبًا كيف يتفاعل هو والمطورون الآخرون مع هذا القانون". رسوم جديدة.