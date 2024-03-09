إزالة 238 حالة تعد على الأراضي من المرحلة الثانية بالموجة الــ22

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها " تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة" ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي يعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ، وتضمن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، بلغ 238حالة تعد (156 حالة على أراضي أملاك الدولة، و82على أرض زراعية خاصة، وذلك بعد مرور أسبوعين على إنطلاق المرحلة الثانية منذ بدايتها في الـ 24 فبراير الماضي وحتى الخميس 7 مارس الجاري.

وجدد المحافظ، تأكيداته لمسؤولى الأجهزة التنفيذية والأمنية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ، وخاصة أيام العطلات الرسمية،مع التواصل الدائم بين غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحاليةمن حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، والتي بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي" وتم خلالها إزالة 240 حالة تليها المرحلة الثانية " الحالية" والتي يجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس لتختتم بالمرحلة الثالثة المقرر إجراؤها في الفترة من 23 مارس الحالي إلى 12 أبريل المقبل.

FB_IMG_1709986262559

FB_IMG_1709986223321