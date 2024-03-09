السردين مصدر ممتاز للكالسيوم.. طبيبة تكشف التفاصيل

قالت أخصائية التغذية تشيخونينا إن العديد من المنتجات تسمى مصدرا جيدا للكالسيوم، ولكن يحدث أن استيعاب هذه المادة منها يمثل مشكلة وعلى سبيل المثال السمسم.

يحتوي السمسم على مادة أكثر 10 أضعاف مما هو موصى به في المدخول اليومي. ومع ذلك، يحتوي هذا المنتج أيضا على أحماض فيتيك وألياف غذائية، والتي تمنع الامتصاص الكامل للكالسيوم،" شاركت يوليا تشيخونينا مع دكتور 24.

لفتت الطبيبة الانتباه إلى حقيقة أن امتصاص الجسم للكالسيوم قد يتدهور بسبب العمليات المرتبطة بالشيخوخة - إبطاء عمل الجهاز الهضمي، وإضعاف عملية التمثيل الغذائي، والحد من النشاط الهرموني.

وأضافت أن امتصاص المعدن يمكن أن يحسن المواد الأخرى، ونصح باستخدام السردين في هذا الصدد. وصف الطبيب هذه السمكة بأنها واحدة من أفضل مصادر الكالسيوم للجسم.

هناك حاجة إلى بعض العناصر الكلية والصغرى لامتصاص الكالسيوم. على سبيل المثال، الفيتامينات D وK، بالإضافة إلى المغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم. قال أخصائي التغذية إن كل هذه المكونات يمكن العثور عليها في السردين".





وتوصى أيضا بتضمين مشروبات الحليب المخمرة والجبن القريش في النظام الغذائي اليومي. وفقا للخبير، يمكن لجزء 100 جرام من الجبن القريش (محتوى الدهون 5٪) أن يكمل ما يصل إلى 20٪ من معيار الكالسيوم اليومي.