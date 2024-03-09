السبت 09 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كريم عبدالباقي رئيسًا لنقابة النيابات والمحاكم

كريم عبدالباقي رئيسًا
كريم عبدالباقي رئيسًا لنقابة النيابات والمحاكم

وافق مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم بالإجماع علي اختيار كريم عبدالباقي رئيسًا للنقابة حتى انتهاء الدورة النقابية الجارية، وذلك علي خلفية استقالة الرئيس السابق للنقابة. 

 وقد شغل "كريم عبدالباقي" منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنيابات ومحاكم جنوب القاهرة والامين العام للنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم. 

وفي فبراير من العام 2023 جري انتخابة رئيسًا لمجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها،  ويسعي الان لتأسيس أول مستشفي للعاملين بالهيئات القضائية.

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