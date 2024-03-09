ندوات ثقافية وورش عمل  بمراكز شباب المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بالإهتمام بمراكز الشباب ، بوصفها مراكز مجتمعية لتنمية مهارات واكتشاف مواهب فئة الشباب والنشء ، من أبناء المحافظة واستثمار طاقاتهم .

من جانبه، استعرض مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، جهود المديرية على مدار شهر فبراير الماضي ، حيث تنوعت الأنشطة والفعاليات التي نظمتها إدارة الشباب بين دورات وورش عمل تدريبية بمركز الفنون ، لتعليم بعض المهارات في مجالات ، ( الفن التشكيلي ـ الفن الشعبي ـ الموسيقى والكورال ـ تعليم الخط العربى) ، بالإضافة ، لعقد ندوات تثقيفية حول ، (كيفية مجابهة المخدرات ـ الإرهاب الفكري وأثره على الأمن القومي).

وأضاف عكاشة، أن إدارة تنمية النشء، نفذت العديد من الأنشطة والبرامج بمراكز الشباب ، شملت برنامج تنمية الوعى الثقافي العلمي ، وإطلاق المهارات الإبداعية لتنمية مهارات النشء ، والذى ضم بداخله مجموعة من الأنشطة المتنوعة منها ، ندوة توعية حول الصحة النفسية وعلاج الإدمان ، تحت شعار" تقدر من غيرها" ، رواق الأزهر للطفل والأسرة ، قوافل ثقافية وفنية ، بالتعاون مع مركز ثقافة الطفل ، المشاركة في تنفيذ البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانة " ، المشروع القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد ، تحت شعار" سفراء ضد الفساد".