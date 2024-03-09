السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي: تحية لأسر شهدائنا والأب المحتسب والأم المكلومة والزوجة الصابرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية خاصة إلى أسر شهدائنا والأب المحتسب والأم المكلومة والزوجة الصابرة والابن والابنة الصامدين.

الرئيس السيسي:

وتابع "السيسي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة اليوم السبت، : "في نهاية كلمتي، أتوجه بتحية إلى أسر شهدائنا لكم مني جميعًا ومن شعب مصر كل التحية والتقدير على تضحياتكم العظيمة، متعهدين لكم أن تظلوا أمانة في أعناقنا.

 

وأوضح أن مصر كلها أهل لكم وشهداؤكم أبناؤنا جميعا، مؤكدًا أن الشهداء هم رمز فخر لنا.

 

وشدد على أن كلامه منذ الترشح لتولي رئاسة الجمهورية لم يتغير والتوصيف لم يتغير، مؤكدًا أن العمل والصبر هما الحل لتخطي أي أزمة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:
تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

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