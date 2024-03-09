تذبذب بأسعار الدولار في السوق السوداء اليوم السبت

سعر الدولار فى السوق السوداء.. تذبذب ملحوظ في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم السبت، من خلال المضاربين بالدولار، خاصة بعد إعلان رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف من البنك المركزي المصري ووصول الدولار في البنوك لـ 49 جنيها، وسجلت العملة الامريكية اليوم السبت في السوق السوداء مابين 51.50 لـ 51.70 جنيهًا.

وفي وقت سابق تكبد المضاربون خسائر فادحة بسبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، حيث تواصل الحكومة دورها في ضبط تجار النقد الأجنبي، ونرصد سعر الدولار، فى السوق السوداء بعد قرارات البنك المركزي.

وسجل سعر الدولار الآن خلال حركة التعاملات نحو 50 جنيها، وذلك حسب آخر تحديث الآن بحركة التعاملات.

هبوط مؤشر الدولار عالميا تزامنا مع صدور بيانات السلع الأمريكية

وهبط مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، مقابل سلة من العملات الرئيسية، تزامنا مع صدور البيانات الخاصة بطلبيات السلع المعمرة والتضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ويمكن القول إن هذه البيانات توفر المزيد من المعلومات عن الموعد الذي ربما يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

ماذا تعرف عن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي؟

بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، هو المعيار الأمثل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لقياس التضخم.

كما خفض المتعاملون في السوق بالآونة الأخيرة توقعاتهم بشأن النسبة والموعد الذي يتوقعون فيه أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، إذ لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويا، كما يحفل الأسبوع ببيانات التضخم في منطقة اليورو واليابان وأستراليا، إلى جانب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي النيوزيلندي وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين.

مؤشر الدولار يواجه عائقا الآن بحركة التعاملات

مؤشر الدولار يواجه عائقا الأن أمام محاولة استئناف تخطي مستويات أعلى للوصول للمستهدف عند المستوى 105 نقاط، وفي انتظار تحقيق الاختراق المطلوب ليفتح ذلك باب الوصول نحو مستويات ومحطات إيجابية جديدة عند مستويات أعلى عند المستويين 105.50، 106 نقاط على التوالي.

مؤشر الدولار هو معيار لقياس قيمة العملة الأمريكية محسوبًا مقابل سلة من ست عملات عالمية سائلة، بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونا السويدية والفرنك السويسري، كما يتأثر مؤشر الدولار بالعوامل المشتركة التي تؤثر على العملات مثل القضايا المالية والنقدية وتوقعات أسعار الفائدة والتضخم والتجارة الخارجية.

جدير بالذكر أنه بسبب التغطية العالمية لمكوناته، يتم التداول على مؤشر الدولار الأمريكي على سعر عقد واحد يساوي من قيمة المؤشر الحالي المعبر عنها بوحدات العملة الأمريكية.

رأى خبراء الاقتصاد في هيمنة الدولار الأمريكي الكاملة على باقي العملات

ويتفق معظم الاقتصاديين على حقيقة أنه سيكون من الصعب في الوقت الحالي، إن لم يكن من المستحيل، التشكيك في وضع هيمنة الدولار، على وجه الخصوص، لأن البدائل القابلة للتطبيق نادرة، وكلها تنطوي على أخطاء، وحذر خبراء من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، فسيكون لذلك تأثير كارثي على وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم.

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي؟

ويمكن التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا.

ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بـالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم.