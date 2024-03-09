تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق المصرية

أسعار الدواجن والبيض.. تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، تراجعًا قدره 5 جنيهات في الكيلو، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لبورصة الدواجن المصرية، ويتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 84 و85 جنيها ببورصة الدواجن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن والبيض خلال تعاملات اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن في الأسواق خلال التعاملات الصباحية

1- يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 84 و85 جنيها ببورصة الدواجن.

2- يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 101 جنيه و102 جنيها ببورصة الدواجن.

3- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 106 جنيهات.

4- وصل سعر كيلو الأمهات البيضاء إلى 80 جنيها.

أسعار الكتاكيت

1- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض العمر يوم واحد بين 27 و27.5 جنيه.

2- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان العمر يوم واحد ما بين 28 و28.25 جنيه.

3 - تراوح سعر الكتكوت الساسو العمر يوم واحد بين 10 و11 جنيه.

4- بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور العمر يوم واحد بين 11 و12 جنيه.

5- يتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 4.5 جنيه و5.5 جنيه.

6- يتراوح سعر الكتكوت الهجين العمر يوم واحد ما بين 6 جنيه و7 جنيهات.

أسعار البيض في الأسواق

1- كرتونة البيض الأبيض في المزرعة يصل سعرها إلى 138 جنيها، وللمستهلكين 150 جنيها.

2- سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة يصل لـ145 جنيها، وللمستهلكين 160 جنيها.

3- سعر كرتونة البيض الأحمر يسجل 143 جنيها، وللمستهلكين بسعر 155 جنيها.

الفرق بين الدواجن البيضاء والبلدي

تختلف الدواجن البيضاء عن البلدي في الحجم؛ لأن النوع الأبيض أكبر حجما وأكثر لحما من البلدى، حيث إن لحم الدجاج البيضاء طرى ولونه أبيض، بينما البلدى فلحمه ناشف ويميل إلى اللون الأحمر.

أما التسوية، فالدواجن البيضاء لا تستغرق وقتا فى التسوية على عكس الدجاج البلدى يحتاج إلى وقت أطول، وأما من ناحية الطهو فإن الدواجن البيضاء تستخد لأغراض الشوي والصوانى داخل الفرن، بينما البلدى يفضل استخدامها في السلق؛ لأن لحمها يكون أقل بكثير مقارنة بالبيضاء.

يذكر أن الدواجن البلدي يبدأ في إنتاج البيض عندما يبلغ الأسبوع الـ16 من عمره أو الأسبوع الـ18، حيث إن الدراسات البيطرية تشير إلى أنه من المفضل أن يتم تاخير إنتاج البيض للدجاج البلدي حتى عمر الـ20 أسبوعا ليكون البيض كبيرا نسبيا.