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الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الرئيس السيسي: "أنا عملت دولة قادرة تبقى بلد وتنطلق"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي :"الظروف الصعبة اللي احنا فيها دي مش احنا اللي عملناها بمغامرة"، موضحًا أنهم يتحملوا ويساعدوا بشكل كبير من أجل تخطى الظروف مع الحفاظ على الدول المصرية.

 

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان "ويبقى الأثر" بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، أن الإمكانيات الدولة المصرية ليست كبيرة، كما أننا نعيش على مساحة 10% من مصر والباقي صحراء في مصر، منوهًا بأن إمكانياتنا ليست كبيرة في ظل انخفاض المعمور مقارنة بمساحة مصر.

وأشار إلى أنه صنع دولة قادرة على أن تكون بلد وتنطلق، متابعًا: "نعاني اه بس تبقى بلد.. أيوة تبقى بلد ده أهم".

وشدد على أن كلامه منذ الترشح لتولي رئاسة الجمهورية لم يتغير والتوصيف لم يتغير، مؤكدًا أن العمل والصبر هما الحل لتخطي أي أزمة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:
تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

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