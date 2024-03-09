النيابة تستدعي مهندسى حى غرب الإسكندرية لسؤالهم بشان إنهيار عقار الورديان

أمرت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية، بسرعة طلب ملف عقار الورديان الذى انهار امس واسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة اثنان كما امرت النيابة استدعاء مهندسى الحى لسؤالهم عن حالة العقار، وإذا ما كان صادر له قرارات هدم أو ترميم.

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار الحادث وطلب ملف العقار لفحصه وسؤال شهود العيان والمصابين إذا سمحت حالتهم.

كانت قد شهدت منطقة الورديان بغرب الاسكندرية حادث ماساوى استيقظ صباح اليوم الجمعه اهالى منطقة الورديان على اصوات صراخ وعويل بسببب انهيار احد العقارات القديمة بمنطقة الورديان مكون من طابق ارضى و 3 ادوار .

هرول الجميع لمكان العقار في محاولة منهم لإنقاذ حياة السكان، لكن لم يستطع أحد من الأهالي إخراج جسد واحد من الضحايا، بعدما تراكم على أجسادهم الركام. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنينة بمعداتها وتمكنت من استخراج سيدة وشابان من الضحايا من أسفل ركام العقار المنهار، فعند استخراج جثمان ضحية يزداد الصراخ بين الأهالي وعند استخراج ضحية جديدة يزداد الأمل في إخراج الجميع ،

اكد الاهالى انهم سمعوا صباح اصوات انفجار بالعقار المنهار واثناء محاولتهم انقاذ السكان فؤجئ بان العقار انهار حتى سطح الارض .

كان قد تلقي اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الورديان، يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق ووجود مصابين ومتوفيين. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

قالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، إن العقار المنهار بمنطقة الورديان صادر له قرار هدم لطابقين وترميم الثالث، وذلك وفقًا لملف العقار في الحي. أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وسقوطه حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

بالانتقال والفحص تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي وأن العقار انهار حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات، وتسبب الانهيار فى وفاة 4 من أسرة واحدة وإصابة آخرين.

وأسفر الحادث عن وفاة أحمد فخر الدين وهالة أحمد فخر الدين وتامر احمد فخر وعطيات محمد كمال الدين، واصابة روحية احمد فخر الدين وجرى نقل المتوفيين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.