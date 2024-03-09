السيسي: فيه تمن اتدفع علشان البلد تستمر وتبقى آمنة (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللى قعدنا فيها 10 سنين محاربة الإرهاب اللى هي كنا بنجابه فيها فكر منحرف متطرف استباح دمنا ومستقبلنا، أنه يخرب بلدنا زى ما دول كتير اتخربت وزى ما دول كتير راحت وكان متصور انه ممكن يعمل كده، وبرضه بإخلاص ودماء ابناءنا سواء اللى استشهدوا او اللى أصيبوا.

فيه تمن اتدفع في البلد دي

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة اليوم السبت: "أنا بكرر الكلام ده كتيرعلشان يبقى دايما فاكرين ومننساش انه فيه تمن اتدفع في البلد دي علشان تستمر وعلشان تبقى آمنة وتستمر، واللى اتعمل في رقابتنا كلنا والحفاظ عليها، والعمل أنها تطور وتطلع لقدام، ده ضريبة لازم ندفعها كلنا".

عبدالفتاح السيسي

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.



