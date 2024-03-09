عاجل
الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس السيسي يُكرم أسر الشهداء بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يُكرم
الرئيس السيسي يُكرم أسر الشهداء

 كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر الشهداء، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان “ويبقى الأثر”، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يُكرم أسر الشهداء
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء
الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء

 وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان “ويبقى الأثر”، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قصيدة “أنا الشهيد”، إلقاء الفنان محمد رياض.

الرئيس السيسي يحضر الاحتفال بيوم الشهيد:

 يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

 

القوات المسلحة:
 تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.
 

 

 

مواد متعلقة

الداعية مصطفى حسنى يدعو لمصر بـ "يوم الشهيد".. والرئيس السيسي يؤمن وراءه

مصطفى حسني لأبناء الشهداء: “إحنا متجمعين النهادرة علشان عندنا دولة قوية آمنة"

مصطفى حسني: أثر تضحيات الشهداء يظل أمانة في يد المصريين

محمد رياض يلقي قصيدة "أنا الشهيد" أمام الرئيس السيسي

احتفالًا بيوم الشهيد.. الفنان خالد زكي الراوي بفيلم "رايات النصر" أمام الرئيس السيسي

في يوم الشهيد.. تامر عاشور يقدم "مصر ما بتنساش شهيد"

“تنمية الصادرات”: قرارات "المركزي" والإفراج عن البضائع تأتي في تناغم بشكل قوي

اقتصادي: ارتفاع سعر الدولار بالنظام المصرفي مؤقت وسيعاود الهبوط

الجريدة الورقية