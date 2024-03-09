الرئيس السيسي يُكرم أسر الشهداء بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي أسر الشهداء، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان “ويبقى الأثر”، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يُكرم أسر الشهداء

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء

الرئيس السيسي يكرم أسر الشهداء

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، تحت عنوان “ويبقى الأثر”، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قصيدة “أنا الشهيد”، إلقاء الفنان محمد رياض.

الرئيس السيسي يحضر الاحتفال بيوم الشهيد:

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

