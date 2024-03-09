السيسي يكشف سرًا عن الفريق أول عبدالمنعم رياض (شاهد)

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، سرًا عن حياة الشهيد عبدالمنعم رياض، قائلًا: “عندما وكلت له المهمة راح مكتبه ووجده مجهزًا على أعلى مستوى، فقالهم لا أنا عايز حاجة بسيطة”.

الاستقامة والزهد في الدنيا:

تابع “السيسي” وأضاف، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، اليوم السبت: “توقفت جدًا أمام هذا الإجراء.. الاستقامة والزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير أوي للناس”.

عبدالفتاح السيسي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أول عبدالمنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.

