تواصل مديرية الشاب والرياضة ، تنظيم وتنفيذا الندوات التوعوية والدورات التدريبية المتنوعة في مختلف المجالات.

ونفذت إدارة تنمية الشباب ، بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، ورشة عمل عن تنمية مهارة التواصل الفعال لدي الجوالين والجوالات بالمنيا، وذلك ضمن خطة عمل الإدارة بهدف ثقل مهارات الجوالة ، بالعديد من المهارات والتدريبات المتخصصة.

وحاضر ورشة تنمية مهارة التواصل الفعال للجوالين والجولات ، الدكتور احمد سيد التلاوي استاذ علم النفس بكلية الأداب جامعة المنيا ، وتناولت ورشة العمل العديد من مهارات التواصل ، واهمها الإتصال الجيد، اتخاذ القرار، القيادة الفعالة ، واقيمت الدورة بقاعة مديرية الشباب والرياضة بمدينة المنيا ، وبحضور مايزيد عن ٥٠ جوال وجوالة من كافة الشعب.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ الدكتور شريف البغدادى مدير إدارة تنمية الشباب ، منسق الشعبة دكتور محمود جلال.