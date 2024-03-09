عاجل
الرئيس السيسي: "الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وصامد فوق ترابها"
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تنمية مهارة التواصل الفعال لدي الجوالين والجوالات بالمنيا

جانب من فعاليات ورشة
جانب من فعاليات ورشة العمل

تواصل مديرية الشاب والرياضة ، تنظيم وتنفيذا الندوات التوعوية  والدورات التدريبية المتنوعة في مختلف المجالات.

ونفذت إدارة تنمية الشباب ، بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة ، ورشة عمل عن تنمية مهارة التواصل الفعال لدي الجوالين والجوالات بالمنيا، وذلك ضمن خطة عمل الإدارة بهدف ثقل مهارات الجوالة ، بالعديد من المهارات والتدريبات المتخصصة.

 وحاضر ورشة تنمية مهارة التواصل الفعال للجوالين والجولات ، الدكتور احمد سيد التلاوي استاذ علم النفس بكلية الأداب جامعة المنيا ، وتناولت ورشة العمل العديد من مهارات التواصل ، واهمها الإتصال الجيد، اتخاذ القرار، القيادة الفعالة ، واقيمت الدورة بقاعة مديرية الشباب والرياضة بمدينة المنيا ، وبحضور مايزيد عن ٥٠ جوال وجوالة من كافة الشعب.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى عكاشة وكيل وزارة  الشباب والرياضة بالمنيا، إشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ الدكتور شريف البغدادى مدير إدارة تنمية الشباب ، منسق الشعبة دكتور محمود جلال.

الجريدة الورقية