بأسعار مخفضة.. أرخص الأسواق ومنافذ السلع الغذائية بالمحافظات

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، وفي تلك الأوقات يلجأ المواطنون للعروض والتخفيضات على السلع الغذائية لشراء احتياجاتهم من مستلزمات رمضان وخضراوات ولحوم.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن غدًا الأحد المتمم لشهر شعبان، وبعد غد الإثنين بداية شهر رمضان المبارك.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، الأسواق والمنافذ والمجمعات الاستهلاكية التي توفر السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

منافذ السلع الغذائية التابعة لوزارات الزراعة والداخلية.

المنافذ التابعة للقوات المسلحة.

معارض أهلًا رمضان.

مبادرة كلنا واحد.

الأسواق الشعبية في المحافظات.

سوق الساحل الشهير ببيع بلح رمضان والياميش.

وتسعى الحكومة والوزارات المعنية، لإتاحة وتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ40%، من خلال المنافذ والمجمعات والمعارض.