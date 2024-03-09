اليوم.. مباريات قوية لأورانج ودياموند والإعلاميين وبشتيل بالقسم الثالث

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ23 للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة، وتشهد هذه الجولة 7 مباريات قوية والمقرر لها في الساعة الثالثة عصراً بمسابقة دوري القسم الثالث .

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يحل فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 53 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده احمد مكي برصيد 3 نقاط، وتقام المباراة على ملعب نادي الاسمنت .

ويستضيف فريق ابو النمرس صاحب المركز الحادي عشر بقيادة احمد علي غالي برصيد 24 نقطة مع فريق اورانج صاحب المركز الرابع بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 40 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي ابو النمرس .

ويلتقي فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد برصيد 47 نقطة بفريق الصيد صاحب المركز السادس بقيادة طارق حسن برصيد 34 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي الصيد

ويلعب فريق حدائق الاهرام صاحب المركز التاسع بقيادة محمود نصر برصيد 27 نقطة مع فريق بشتيل صاحب المركز الثالث بقيادة احمد بكري برصيد 41 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الحدائق.

ويواجه فريق حلوان العام صاحب المركز السابع بقيادة محمد صفوت كشرى برصيد 33 نقطة نظيره فريق المعادى واليخت صاحب المركز الخامس بقيادة احمد الجداوى برصيد 36 نقطة، وتقام المباراة ملعب نادي 63 الحربي.

ويخوض فريق منشية ناصر صاحب المركز الثامن بقيادة عماد عابدين برصيد 29 نقطة لقاء صعب مع فريق كسكادا صاحب المركز العاشر بقيادة جمال حواش برصيد 24 نقطة، وتقام المباراة على ملعب منشية ناصر.

يستدرج فريق اطفيح صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمود سعيد برصيد 21 نقطة نظيره فريق صول صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد ثابت برصيد 14 نقطة، وتقام المباراة على ملعب نادي اطفيح .

مباريات المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث كالتالي:

اسمنت حلوان × دياموند

أبو النمرس × أورانج

الصيد × الإعلاميين

حدائق الاهرام × بشتيل

حلوان العام × المعادي

منشية ناصر × كاسكادا

أطفيح × صول

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :

1- دياموند 53 نقطة

2- الاعلاميين 47 نقطه

3- بشتيل 41 نقطة

4- أورانج 40 نقطة

5- المعادي 36 نقطة

6- الصيد 34 نقطة

7-حلوان العام 33 نقطة

8- منشية ناصر 29 نقطة

9- حدائق الاهرام 27 نقطة

10- كاسكادا 24 نقطة

11- أبو النمرس 24 نقطة

12- أطفيح 21 نقطة

13- صول 14 نقطة

14- أسمنت حلوان 3 نقاط