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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

7 منافسات نارية بالمجموعة السادسة في القسم الثالث

فريق إسكو
فريق إسكو

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة  الـ23 للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية، ويشهد هذا الأسبوع 7 مباريات قوية  والمقرر لها في الساعة الثالثة عصراً بمسابقة دوري القسم الثالث .

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ويستضيف فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر نظيره فريق البلاستيك المتصدر بقيادة أحمد عبد الغنى، أما فريق المطرية بقيادة أحمد البدرى يحل ضيفاً على فريق بنها الوصيف بقيادة مدربه محسن عبدالمحسن.

فيما يحل فريق القناطر بقيادة محمود طه ضيفا على شقيقه فريق طوخ بقيادة مدربه الشاب عمرو جلال ، أما فريق بهتيم بقيادة مدربه ياسر عمر يدخل مواجهة صعبة امام ضيفه فريق الطيران بقيادة محمد عباس .

في الوقت نفسه يدخل فريق بطا بقيادة شريف رضا فى مواجهه أمام ضيفه فريق ابو السعود بقيادة تامر عبدالنبى فى مباراة الثلاث نقاط.

يواجه فريق المرج بقيادة محمد شعراوى نظيره  فريق الماظه بقيادة رمضان عبد الستار ، وتختتم الجولة بلقاء اسكو بقيادة مدربه أشرف أبو رجيلة الذى يحل ضيف على فريق قليوب بقيادة الثنائى أحمد عبدالنبى وشريف شولا.

 

مباريات المجموعة السادسة بالقسم الثالث كالتالي :

 

هليوبوليس × البلاستيك

طوخ × القناطر

بهتيم × الطيران

بطا  ×  ابو السعود

بنها  × المطرية

المرج × ألماظة

قليوب × إسكو

 

ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بالقسم الثالث :

 

البلاسيك    51 نقطة

بنها           49 نقطة

طوخ         43 نقطة

المرج         37 نقطة

الطيران       32 نقطة

قليوب         32 نقطة

أسكو         29 نقطة

هليوبوليس     26 نقطة

المطرية       25 نقطة

القناطر       23 نقطة

بهتيم        21 نقطة

بطا        21 نقطة

ألماظة   17 نقطة

أبو السعود   10 نقطة

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