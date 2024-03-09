سعر الذهب صباح اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية.. عيار 21 بكام

سعر الذهب.. شهدت أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، استقرارًا، على أخر تراجع سجلته يوم الجمعة، وحققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3285 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3697 جنيهًا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار أعيرة المشغولات الذهبية، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لجميع السلع لاسيما أسعار المشغولات الذهبية والعملات للوقوف على أخر التطورات التي تستجد عليهم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة

مشغولات ذهبية

أسعار جنيه الذهب عيار21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 21 في محلات الصاغة قبل نهاية يوم الجمعة، 26280 جنيهًا ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات

سجلت أسعار جنيه الذهب قبل نهاية يوم الجمعة كالآتي:

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 3754 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3285 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2815 جنيهًا.

تداولت أسعار الذهب عيار 18 عند 2190 جنيهًا.

تداولت أسعار بيع الذهب قبل نهاية يوم الجمعة كالآتي:

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 3697 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3235 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 2772 جنيهًا.

وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2156 جنيهًا.