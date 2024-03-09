تشكيل الخليج المتوقع أمام الفتح بدوري روشن ..شريف في الهجوم

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج نظيره الفتح عصر اليوم السبت وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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من المتوقع أن يبدأ الخليج المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل

خط الوسط: وو يونج جانج - خالد ناري – عبدالإله هوساوي- فابيو مارتينز

خط الهجوم: محمد شريف – بندر المطيري.

ويحتل الفريق الكروي بنادي الخليج المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

