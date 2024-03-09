السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الخليج بقيادة محمد شريف ضيفا على الفتح اليوم بدوري روشن

بوابة الوفد الإلكترونية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي  الخليج  الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد شريف ضيفاً على الفتح عصر اليوم السبت  ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة دوري روشن السعودي. 

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الشباب يتعثر أمام الخليج في الدوري السعودي

ويدخل الخليج مباراة اليوم وهو يتواجد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويرغب الخليج في تحقيق الفوز فى مباراة اليوم لتعويض التعادل أمام الشباب فى الجولة الماضية بالدوري السعودي.

موعد مباراة الخليج والفتح في دوري روشن

تنطلق صافرة أحداث مباراة الخليج ضد الفتح في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، فيما تقام في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، علي أن تبدأ في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

القناة الناقلة لمباراة الخليج والفتح في دوري روشن

وتنقل شبكة قنوات ssc sports HD أحداث مباراة الخليج والفتح باعتبارها  الناقل الحصري لدوري السعودي في الشرق الأوسط.
 

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