أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 9 مارس بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 9 مارس، إستقرارا في الأسعار مع توافر كافة أنواع الخضر بالأسواق لدى تجار الجملة والقطاعي.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت استقرارا في الأسعار، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الأسواق بالقرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات، وكيلو الليمون 23 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 12 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و10 جنيهات للكوسة، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 10 إلى 30 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 45 جنيها.

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات، فيما بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 40 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و20 جنيها للفراولة، و30 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما

حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع بالفيوم

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.