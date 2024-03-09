مصطفى حسني لأبناء الشهداء: “إحنا متجمعين النهادرة علشان عندنا دولة قوية آمنة"

تحدث الداعية مصطفى حسني، مع أبناء الشهداء، قائلًا: “أنتو عارفين إحنا متجمعين النهادرة إزاي وليه؟، إحنا متجمعين علشان إحنا عندنا دولة قوية راسخة وآمنة ولكن ده كان ليه تمن، واللي دفع التمن كان بابا وماما”.

وتابع: “لما الجو بيمطر كلنا بنستخبى من المية، ولكن بابا كان بيخش بصدره لما الدنيا بتمطر رصاص وقذائف، علشان يواجه أهل الشر.. جايين النهاردة علشان نقول شكرا”.

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:

تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.