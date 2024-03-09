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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لاوتارو مارتينيز يقود تشكيل الإنتر المتوقع أمام بولونيا بالدوري

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز

يخوض إنتر ميلان تحديا جديدا مساء اليوم السبت امام نظيره بولونيا في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب ريناتو دال آرا ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-2024.

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ويتصدر انتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 3 وخسارة لقاء وحيد، فيما يأتي بولونيا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة  فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 وخسارة 4 مواجهات.

ومن المتوقع أن يبدأ سيموني إنزاجي المدير الفني للنيراتزوري مواجهة بولونيا بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- ستيفان دي فري- كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دومفريس- نيكولو باريلا- أسلاني- هينريك مخيتريان- فيديريكو دي ماركو.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز- أليكسيس سانشيز





 

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