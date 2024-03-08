"عمال مصر" يدين قصف مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة

أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، الأعمال الإجرامية التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي ، بقصف مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بغزة، مجددا تضامنه ومساندته لعمال وشعب فلسطين في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

وأعلن اتحاد عمال مصر خلال بيان، إدانته للقصف الإسرائيلي الذي طال مقر اتحاد عمال فلسطين، والذى يعد مقرا خدميا اجتماعيا مدنيا، يتكون من خمسة طوابق، وكان يقدم خدمات عديدة للعمال الفلسطينيين بقطاع غزة، من بينها روض للأطفال وقاعات للدراسة ومرافق اجتماعية مدنية أخرى”.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، أن عمال مصر ومنظماته النقابية، يطالبون المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإقليمية والعربية ، بتحمل مسؤلياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل على الوقف الفوري للاعتداءات بحق المدنيين من أبناء هذا الشعب، مضيفا إن استمرار الصمت الدولي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية، من أسباب استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأعلن اتحاد عمال مصر تضامنة مع الشعب الفلسطيني الأبي، ومساندته المطلقة لعمال فلسطين”، مجددا إدانته القوية لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، منذ السابع من اكتوبر 2023 والتي خلفت إلى 31000 شهيد و72000 جريح وآلاف المعتقلين والمفقودين ممن لقوا حتفهم تحت الركام، وآلاف النازحين، ومعظمهم من النساء والأطفال والشيوخ العزل.

اتخاذ مواقف تضامنية مع عمال وشعب فلسطين

وناشد اتحاد عمال مصر، المنظمات النقابية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي للنقابات (CSI) ببروكسيل، من أجل اتخاذ المواقف التضامنية اللازمة مع عمال وشعب فلسطين، وحشد جميع وسائل الضغط في سبيل الوقف الفوري للجريمة البشعة في تاريخ الإنسانية التي يشنها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.