عمال السياحة العرب يدين القصف الصهيوني لاتحاد عمال فلسطين

أدان المجلس التنفيذى لعمال اليلديات والسياحة العرب برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر قصف الكيان الصهيونى واصفا تلك الجريمة بالغير مسئولة لكونها تستهدف كيانا اجتماعيا يقدم خدمات سامية لعمال فلسطين.

وأكد التنفيذى لعمال البلديات السياحة والعمال العرب' فى بيان صادر رفضه كافة الممارسات الاجرامية التى يمارسها العدو الصهيونى مطالبا الاتحاد الدولى للنقابات بادانة تلك المذابح الاسرائيلية التى ترتكب تحت غطاء منظمات الجتمع الدولى .

وجه البيان النداء للمنظمات النقابية العربية والدولية بضرورة التدخل والتنديد بتلك الهجمات السافرة المستعمرة على الاراضى الفلسطينية مؤكدا تضامن جموع الطبقة العاملة المصرية والعربية مع عمال وشعب فلسطين ورفضه لكل أنواع الابادة .

وجدد تثمينه للمواقف المصرية الراسخة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الفلسطنيين وكذلك الوقف الفورى لكافة أعمال الابادة الجماعية للشعب وفى القلب منهم عمال فلسطين.

وشدد البيان على اعتبار المجلس التنفيذى لعمال البلديات والسياحة العرب فى انعقاد دائم للتنديد بالاعمال الاجرامية للعدو الصهيونى ومجازره التى يرتكبها ضد شعب أعزل فضلا عن مطالبته بالايقاف الفورى للهجمات على حق شعب يغتصبه عدو تجرد من كل معانى الانسانية.



