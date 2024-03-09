السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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محمد رياض يلقي قصيدة "أنا الشهيد" أمام الرئيس السيسي

الفنان محمد رياض
الفنان محمد رياض

شهد الرئيس عبدالفتاح  السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان “ويبقى الأثر” بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، قصيدة “أنا الشهيد”، من إلقاء الفنان محمد رياض.

الرئيس السيسي يحضر الاحتفال بيوم الشهيد:


يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد والمحارب القديم"، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

القوات المسلحة:
تحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس، أثناء حرب الاستنزاف.
 

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