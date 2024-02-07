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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مدير وكالة الطاقة الذرية يتفقد محطة زابورجيا للطاقة النووية في أوكرانيا

مدير الوكالة الدولية
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الأربعاء، أنه تفقد محطة زابورجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا التي تحتلها القوات الروسية اليوم للتعرف على حالة ودرجة الأمان.

وقال جروسي في مقطع فيديو قصير عقب عودته إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا اليوم - إن الزيارة ساعدت في استكمال انطباع منظمته عن حالة المنشأة النووية.

والزيارة هي الرابعة لجروسي لأكبر منشأة نووية في أوروبا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير 2022.

يذكر أن جروسي فضل عدم إعلان النتائج التي توصل إليها فيما يتعلق بحماية المحطة والسلامة النووية وحالة المفاعلات ونظام التبريد ومؤهلات فريق التشغيل وجوانب أخرى.

 

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