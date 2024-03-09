رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

فاتورة التليفون الأرضي.. يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة التليفون الأرضى حيث اتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الإلكتروني باستخدام رقم التليفون

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات.

ثم كتابة الكود الخاص بالمحافظة.

ثم إدخال رقم التليفون.

والضغط على "إظهار الفواتير".

التليفون الأرضي

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الخط الساخن

واتاحت الشركة المصرية للاتصالات خطوات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 للتسهيل على عملائها ومن ضمن هذه الطرق خدمة الخط الساخن حيث يمكن للعميل الاتصال بالرقم 19777، ومن ثم اتباع المطلوب للاستعلام.

طرق متنوعة لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات العديد من الطرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي وهي كالتالي:

الدفع الإلكتروني من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للشركة المصرية للاتصالات

ثم الضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة ثم اختر الدفع.

ثم إدخال البيانات المطلوبة (التليفون الأرضي والكود الخاص بالمحافظة).

التليفون الأرضي

ويتم تحديد طريقة السداد الإلكتروني، واضغط على الدفع.

وممكن دفع فاتورة التليفون الأرضي 2024 بالفيزا أو ماستر كارد.

عقوبة التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي 2024

تطبق غرامة تأخير تدفع عن كل شهر بواقع 1.5% من قيمة الفاتورة وذلك بحد أدنى 10 جنيهات، ثم قطع حرارة التليفون الأرضي في حال التأخر عن موعد السداد لمدة 4 أشهر، ويتم وقف الخدمة نهائيا وسحب الخط الأرضي، وذلك خلال 7 أشهر من تاريخ الموعد المقرر للسداد.