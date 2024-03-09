تعرف على استعدادات مديرية الطب البيطري بسوهاج لاستقبال شهر رمضان

قال الدكتور أحمد حمدي، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة سوهاج، أن مديرية الطب البيطرى أنهت كافة الاستعدادات لإستقبال شهر رمضان المبارك وذلك من خلال متابعة معارض أهلا رمضان المنتشرة بالمراكز والمدن والقرى على مستوى المحافظة وتتم متابعة المنتجات وتاريخ صلاحيتها وكذلك متابعة حالة اللحوم والمجمدات الموجودة داخل المعارض للتأكد من جودة وسلامة المعروض بالإضافة لمتابعة أماكن بيع اللحوم المجمده منها والطازجة .

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم وضع خطة شاملة من اهم بنودها تكثيف المرور على المجازر بصفة يومية لرفع كفاءتها والتأكد من جاهزيتها لمجابهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات وتكثيف الحملات على الأسواق وتشديد الرقابة الصحية على اللحوم وتكثيف حملات المرور والمتابعة على المجازر والأسواق ومحلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك .

وأكد الدكتور أحمد حمدي، أن من ضمن بنود الخطة ضرورة معاينات المزارع والمواشي المؤمن عليها وتقديم الردة الخشنة تنفيذا لقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تشكيل اللجنة العليا والأخرى الفرعية لإحكام الرقابة وضبط الأسواق على كافة المنتجات الغذائية بما في ذلك ذات الأصل الحيواني وتشديد الرقابة علي المعارض البيطرية وأماكن عرض وبيع وتداول الأدوية البيطرية ومصادرها وتكملة لسلسلة الحملات التفتيشة على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بجميع مراكز المحافظة .

ولفت وكيل وزارة الطب البيطري، إلى أن المديرية تتابع بصفة دورية أعمال الترقيم والتسجيل بالإدارات وإدخال بيانات الترقيم والتسجيل للحيوانات المرقمة على الموقع الرسمي للترقيم والتسجيل للهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك توفير متطلبات الترقيم والتسجيل بالإدارة (الأرقام القومية بنوعيها ودفاتر تسجيل ما تم ترقيمه ونمارات تركيب الأرقام القومية" وتكثيف الندوات الإرشادية خلال شهر رمضان المبارك عن طرق التغذية السليمة وغسيل الأيدي وضرورته للحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، أنه تتم خلال ندوات التوعية تعريف المواطنين الفرق بين اللحوم السليمة واللحوم الفاسدة والفرق بين الأختام السليمة والأختام المزورة والفرق بين اللحوم المستوردة واللحوم البلدي واللحوم المجمدة وكيفية حفظها ومظاهر الفساد فى لحوم الدواجن وضرورة المرور على الوحدات البيطرية ورفع كفاءة جميع المنشآت التابعة للإدارات البيطرية والتأكد من جاهزيتها لتقديم كافة الخدمات للمواطنين .