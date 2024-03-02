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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الشباب يتعثر أمام الخليج في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

سقوط جديد لفريق الشباب السعودي بعدما تعادل مع الخليج بدون أهداف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، ويليه الخليج في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد شريف حيث شارك كبديل مع الخليج من الدقيقة 70، حتى نهاية المباراة، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء.

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ويعد تعادل الخليج هو الثاني على التوالي بعد تعادله الحزم في الجولة الماضية بالدوري السعودي، ويعاني الفريق من غياب الانتصارات في آخر 4 مباريات حيث تعادل مباراتين وخسر مثلهما.

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