الشباب يتعثر أمام الخليج في الدوري السعودي

سقوط جديد لفريق الشباب السعودي بعدما تعادل مع الخليج بدون أهداف مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، ويليه الخليج في المركز الثاني عشر بفارق نقطة واحدة.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب المصري محمد شريف حيث شارك كبديل مع الخليج من الدقيقة 70، حتى نهاية المباراة، بعدما تواجد على مقاعد البدلاء.

ويعد تعادل الخليج هو الثاني على التوالي بعد تعادله الحزم في الجولة الماضية بالدوري السعودي، ويعاني الفريق من غياب الانتصارات في آخر 4 مباريات حيث تعادل مباراتين وخسر مثلهما.