الولايات المتحدة تؤكد أهمية دور آسيان في الحفاظ على الاستقرار ببحر الصين الجنوبي

جددت الولايات المتحدة التأكيد على أهمية دور رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان)، في الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم السبت ـ أن ذلك جاء خلال لقاء نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل، مع ممثلين عن الرابطة في واشنطن، لمناقشة الجهود المستمرة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية، وعبر كامبل عن تقديره لرئاسة جمهورية لاوس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وضغط الرابطة على النظام العسكري في ميانمار لتنفيذ توافق النقاط الخمس.

وناقش الجانبان الارتباطات المقبلة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة ورابطة (آسيان)، وتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا وكيفية دعم توقعات الآسيان بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك من خلال دور الولايات المتحدة باعتبارها المصدر الأول للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.