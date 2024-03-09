سيدات الأهلي يواجهن مصر للتأمين في دوري السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم أمام فريق مصر للتأمين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة مركز شباب الجزيرة ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق الجزيرة بنتيجة 86-83 في البطولة.