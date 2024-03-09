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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات الأهلي يواجهن مصر للتأمين في دوري السلة

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم أمام فريق مصر للتأمين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري سيدات السلة


من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساءً على صالة مركز شباب الجزيرة ويسعى فريق سيدات سلة الأهلي لمواصلة العروض القوية في البطولة والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.
كان طارق خيري المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز جميع اللاعبات بالشكل المناسب للمباراة. 
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق الجزيرة بنتيجة 86-83 في البطولة.

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