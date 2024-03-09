وزير الإسكان يتابع مشروع توسعة مأخذ محطة مياه القاهرة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروع توسعة مأخذ محطة القاهرة الجديدة بالمعادى، لزيادة الطاقة الإنتاجية من المياه العكرة من 500 ألف : 1.5 مليون م3 يومياً، لتغذية محطتى مياه القاهرة الجديدة، وأبو عويقل، من أجل تلبية الاحتياجات المائية للمناطق المخدومة، وفقا لخطط تنمية مناطق القاهرة الجديدة وامتدادتها العمرانية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر والمناطق المحيطة بالحيز العمرانى على امتداد الطريق الدائرى من المعادى وحتى طريق السويس، والتى من المخطط تغذيتها بالمياه من محطة مياه أبو عويقل.

وفى السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، موقف تنفيذ المشروع، وأعمال التوسعات بروافع المياه العكرة (2 - 3 - 4) لتغذية محطة مياه القاهرة الجديدة بالمياه العكرة لتشغيل المرحلة الثانية من المحطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، حيث ناقش موقف تنفيذ الحل العاجل لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة القاهرة الجديدة خلال فصل الصيف القادم بطاقة 150 ألف م3/يوم لتوفير الاحتياجات المائية لمناطق الخدمة، موجهاً شركات المقاولات العاملة بالمشروع بالإسراع بمعدلات التنفيذ لتشغيل الحل العاجل خلال فصل الصيف القادم.

كما تفقد رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال استبدال الخط الثانى للمياه العكرة من المأخذ بالمعادى وحتى محطة القاهرة الجديدة، وناقش موقف توريد مهام المشروع، موجهاً شركات المقاولات العاملة بالمشروع بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بمناطق التداخلات مع مشروعات تطوير شبكة الطرق لربط مدينة القاهرة الجديدة بالدائرى الأوسطى.