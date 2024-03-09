السبت 09 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة حربية أمريكية في خليج عدن

استهداف سفينة ومدمرة
استهداف سفينة ومدمرة حربية أمريكية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، أنها "نفذتِ عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتين الأولى استهدفتْ سفينةَ "PROPEL FORTUNE"  الأمريكيةَ في خليجِ عدن بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ، فيما استهدفتْ العمليةُ الثانيةُ من خلالِها عددا منَ المدمراتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ و خليجِ عدن، وذلكَ بسبعٍ وثلاثينَ طائرةً مسيرةً، وقد حققتِ العمليتانِ أهدافَهما بنجاحٍ"

وقالت في بيان صباح اليوم السبت:"تُحيّي القواتُ المسلحةُ اليمنية كافةَ أبناءِ شعبِنا اليمنيِّ العظيمِ على خروجِهم المليونيِّ في العاصمةِ صنعاءَ وفي المحافظاتِ والمديرياتِ تأكيداً على الموقفِ الثابتِ الداعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ".

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القيادة الأمريكية تنشر صورة السفينة الليبيرية.. وتعلق: "الحوثيون يقتلون مدنيين أبرياء"

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الحوثيون: سنواصل إغراق مزيد من السفن البريطانية في البحر الأحمر

وأكد "أنَّ قواتِها المسلحةَ مستمرةٌ في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة."

بدوره أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، أن قواته تمكنت من إسقاط 15 طائرة مسيرة أحادية الاتجاه، أطلقها الحوثيون في هجوم واسع النطاق في البحر الأحمر وخليج عدن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم  أن الحوثيين نفذوا بين الساعة (4 صباحا و6:30 صباحا بتوقيت صنعاء) هجوما واسع النطاق بمركبات جوية غير مأهولة في البحر الأحمر وخليج عدن، وحددت القيادة، وقوات التحالف، الطائرات بدون طيار ذات الاتجاه الواحد (OWA)، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية والتحالف في المنطقة وتمكنت من إسقاط 15 طائرة بدون طيار أحادية الاتجاه.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا في منطقة البحر الأحمر التي يعبر من خلالها 12 % من حركة التجارة العالمية. 

يأتي ذلك بعد أن أعلنت (سنتكوم) - في وقت سابق اليوم - أن القوات الأمريكية نفذت ضربة دفاعا عن النفس استهدفت صاروخين مضادين للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون، مشيرة إلى أن الصاروخين كانا محمولين على شاحنة تابعة للحوثيين.

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