القيادة الأمريكية تنشر صورة السفينة الليبيرية.. وتعلق: "الحوثيون يقتلون مدنيين أبرياء"

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، استهداف الحوثيين لسفينة ليبيرية، ومقتل ٣ وإصابة ٤ آخرين منهم ثلاثة في حالة حرجة .

وقالت القيادة في بيان عبر حسابها على منصة تويتر: في يوم 6 مارس حوالي الساعة 11:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء)، تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران باتجاه سفينة أم/في ترو كونفيدينس، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليبيريا وترفع علم باربادوس، أثناء عبورها لخليج عدن. أصاب الصاروخ السفينة، وأبلغ الطاقم المتعدد الجنسيات عن مقتل ثلاثة أشخاص، وأربعة إصابات على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة، كما لحقت أضرار جسيمة بالسفينة.

وأضاف البيان: غادر الطاقم السفينة واستجابت سفن التحالف الحربية وتقوم بتقييم الوضعهذا هو الصاروخ الباليستي المضاد للسفن الخامس الذي يقوم الحوثيون باطلاقه في اليومين الماضيين. أثرت اثنتان من هذه الصواريخ الباليستية المضادة للسفن على سفينتي شحن-أم/في ام أس سي سكايII وأم/في ترو كونفيدينس - واستطاعت سفينة يو أس أس كارني(DDG 64) من اسقاط واحدة من هذه صواريخ الباليستية، لقد أدت هذه الهجمات المتهورة التي شنها الحوثيون إلى تعطيل التجارة العالمية وأودت بحياة البحارة الدوليين.

ونشرت القيادة الوسطى الأمريكية، صورة مأخوذة من طائرة مسيّرة للسفينة المستهدفة.

