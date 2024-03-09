"تنميه مهارات الطلاب المكفوفين" برنامج تدريبي بمعهد النور والأمل بطنطا

حرصت منطقة طنطا الأزهرية،على زيارة معهد النور والأمل، وذلك برعاية فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد النشرتي مدير عام رعاية الطلاب، والتي نفذها مكتب الخدمه الاجتماعية، بإدارة رعاية الطلاب.

وتهدف الزيارة إلى تدريب طلاب معهد النور والأمل للمكفوفين بطنطا؛ للتعرف علي أهم الوسائل المستخدمه في التعلم، (طريقة برايل والطريقة المسماريه)، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وكيفية ممارسة الأنشطة الرياضية، مثل كرة الجرس، إلي جانب المشغولات اليدوية، وتنمية المهارات، لدى الطلاب الأكِفاء.

واستُهل البرنامج بلقاء تعارفي بين الطلاب، إلى جانب مجموعه متميزة من الفقرات الطلابية، ثم جولة في أرجاء المعهد.

وتأتي تلك الزيارة في إطار التعاون بين منطقة الغربية الأزهرية، ومديرية التربية والتعليم، للاهتمام بالطلاب الأكِفاء، ضمن برنامج "تنمية مهارات الطلاب المكفوفين"، الذي ينفذه مسئولي مكتب الخدمه الاجتماعية الأستاذة حنان عبد العزيز محمد ،جيهان شبل الدمشيتي، ابراهيم عبد الفتاح خضير، بالتعاون مع إدارة العلاقات العامه بالمنطقه.