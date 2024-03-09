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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور صباح السبت

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة صباح اليوم السبت في سوق العبور، قبل ساعات قليلة من استقبال شهر رمضان الكريم.

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سعر الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

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استقرار الأسعار وتوافر المعروض من الخضراوات والفاكهة بأسواق الفيوم


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم:
وصل سعر الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيهًا للكيلو
وبلغ سعر كيلو الفاصوليا ما بين 20 إلى 24 جنيهًا
ووصل سعر  كيلو البطاطس ما بين 4.5 إلى 9 جنيهًا
وسجل سعر كيلو البصل ما بين 10 إلى 22 جنيهًا 
وسجل سعر الجزر ما بين 3 إلى 4 جنيهًا
وبلغ سعر كيلو الكوسة ما بين 4.5 إلى 6.5 جنيهًا 
وبلغ سعر الفلفل مابين 9 الى 12 جنيهًا
وجاء سعر الباذنجان البلدي ما بين 4.5 إلى 7.5 جنيهًا
وبلغ سعر برتقال بلدى ما بين 6 إلى 8 جنيهًا
ووصل سعر يوسفي 6 إلى 12 جنيهًا

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