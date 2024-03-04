إستقرار الأسعار وتوافر المعروض من الخضروات والفاكهة بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الإثنين الموافق 4 مارس، توافر المعروض في كافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت استقرارا في الأسعار، مساء أمس الأحد بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من أسواق القرى والمراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الإثنين العمومي بمدينة طامية ومنية الحيط وسوق الإثنين الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز الفيوم، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها.

خلال ذلك شهدت الأسعار في أسواق الخضروات إستقرارا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 12 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 27 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و12 جنيها للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة، و10 جنيهات للباذنجان الأسود و15 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و15 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و8 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ 3 جنيهات، وتراوح سعر الكرنب من 10 إلى 25 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

إستقرار أسعار الفاكهة وكيلو البرتقال ب7 جنيهات في الفيوم

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 45 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان و20 جنيها للفراولة و20 جنيها للكاكا، و35 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.

وكانت مديرية التموين بالفيوم قد شنت عدد من الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض وكذلك لمنع احتكار وتخزين السلع، بالإضافة إلى متابعة معارض أهلا رمضان بقرى ومراكز المحافظة.