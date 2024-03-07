سعر الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 7 مارس، حالة من الاستقرار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لآخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نستعرض أسعار الخضار والفاكهة في السطور التالية..

جاءت أسعار كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 6.5 جنيه، وسعر البطاطس من 4.5 لـ 9 جنيه، وتراوح سعر البصل من 9 إلى 24 جنيه.

وجاء سعر الجزر ما بين 3.5 لـ 4.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي من 12 لـ 16 جنيه، أما الصوب فتراوح بين 12 لـ 16 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 8 إلى 11 جنيه، والصوب بين 11 لـ 15 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 4 لـ 7 جنيهات، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) نراوح سعر الكيلو من 16 لـ 22 جنيه.

فيما تراوحت سعر الكوسة من 3 لـ 7 جنيهات للكيلو، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 6 إلى 9 جنيه للكيلو، والبلدي من 4 لـ 7 جنيه، ووصلت سعر البسلة ما بين 18 جنيهات لـ 22 جنيه، والسبانخ من 6 لـ 9 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 14 لـ 18 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 6 لـ 8 جنيه، واليوسفي من 6 لـ 12 جنيه للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيه، وتراوحت سعر الفراولة من 7.5 إلى 9.5 جنيه، والجوافة من 7 لـ 13 جنيه.

أما عن أسعار البلح بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، فقد تراوح سعر البلح الأسواني من 15 لـ 45 جنيها، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 19 لـ 57 جنيها، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها، وبلح شامية من 17 إلى 43 جنيهًا، والبلح الأبريمي تراوح سعر الكيلو من 16 لـ 45 جنيها، والبلح المركابي تراوح سعره من 19 لـ 57 جنيها، والبلح الأبيض غزال من 18 لـ 46 جنيها، والبلح العينات تراوح سعر الكيلو من 17 لـ 45 جنيها.