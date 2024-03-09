أسعار صرف الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، ووتحرير سعر الصرف، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار:

سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.