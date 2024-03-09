عاجل
عاجل.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية إسرائيل تقصف برجًا سكنيًا في رفح جنوب غزة
السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار رعدية وضباب.. طقس السعودية اليوم السبت

طقس السعودية
طقس السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، حالة الطقس، موضحًا أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والرياض تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية. 

txt

ضياء السيد يعلق على تنظيم نهائي كأس مصر في السعودية

txt

السعودية تستضيف الأحد اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

تكون الضباب على المرتفعات 

وأضاف المركز، قد تتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وحائل وكذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها.

انعدام الرؤية الأفقية 
وأوضح، أن الضباب يتسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة، الأحساء، ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية ويكون ارتفاع الموج بداية من متر إلى مترين، وتكون حالة الموج خفيف إلى متوسط.

مواد متعلقة

ضياء السيد يعلق على تنظيم نهائي كأس مصر في السعودية

السعودية تستضيف الأحد اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

نقل ملكية 8% من أسهم أرامكو السعودية لصندوق الاستثمارات العامة

رئيس هيئة الأركان العامة السعودية يُدشن سفينة الملك عنيزة خامس سفن مشروع السروات

عمرو دياب في ختام كاس مصر في السعودية.. غدًا

السعودية تعلن تقديم درع موسم الرياض للفريق المتوج بكأس مصر

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً اليوم الخميس

قمة نهائي الكأس .. برنامج غذائي خاص للاعبي الأهلي في السعودية
الجريدة الورقية