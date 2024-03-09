أمطار رعدية وضباب.. طقس السعودية اليوم السبت

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، حالة الطقس، موضحًا أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والرياض تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

تكون الضباب على المرتفعات

وأضاف المركز، قد تتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وحائل وكذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الشرقية منها.

انعدام الرؤية الأفقية

وأوضح، أن الضباب يتسبب في شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، بقيق، رأس تنورة، الأحساء، ويصاحبها رياح شديدة السرعة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية ويكون ارتفاع الموج بداية من متر إلى مترين، وتكون حالة الموج خفيف إلى متوسط.