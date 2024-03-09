محافظ جنوب سيناء ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يفتتحان أعمال تطوير الطريق الرئيسي بطابا



افتتح اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة المصرية للبريد، و علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، بمدينة طابا، وذلك خلال الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد حسن رئيس مدينة طابا، والمهندس رضا احمد، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن كافة مدن المحافظة تشهد تطورا كبيرا في مجال الطرق، مشيرا إلى أنه. جرى تطوير كافة الطرق الخارجية التي تربط المحافظة بالمحافظات الأخرى، كما تربط مدن المحافظة ببعضها البعض، إضافة إلى تطوير الطرق الداخلية بكل مدينة.

وأوضح، أنه جرى تطوير الطريق الرئيسي بمدينة طابا بطول 4.5 كيلو متر، بتكلفة تتخطى 10 مليون جنيه، صمن الخطة الاستثمارية للمحافظة..

ووجه المحافظ، الشكر لجهاز تعمير سيناء لكونه الداعم الأول لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تعمير سيناء، وذلك من خلال توصيل التيار الكهربائي للمناطق المحرومة، وبناء المنازل البدوية، وإقامة المزارع النموذجية، وإقامة المشروعات التنموية الزراعية السكنية، إضافة إلى تطوير ورصف شبكة الطرق، مؤكدا أن هذه المشروعات ذات تأثير إيجابي في تنمية سيناء، لكونها ساهمت في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، كما ساهمت في دعم القطاع السياحي بطرق مباشرة وغير مباشرة.

ومن جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن جهاز التعمير يسعى إلى تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو تعمير سيناء، وإحداث طفرة متكاملة في كافة المجالات، بجانب دعم المناطق المحرومة بكافة المرافق، إضافة إلى تدريبهم على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية داخل القرى و الوديان والتجمعات البدوية.