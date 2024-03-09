شباب القليوبية تطلق مبادرة “زينة رمضان” بمراكز الشباب

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مبادرة تزيين مراكز الشباب للعام الرابع على التوالي احتفالًا وابتهاجا بحلول شهر رمضان المبارك، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

تشمل المبادرة تزيين المراكز بزينة رمضان بمشاركة عدد من الشباب من أعضاء المركز للمشاركة في تزيين المراكز بزينة رمضان.

تهدف المبادرة الى إدخال البهجة على مراكز الشباب خلال شهر رمضان المبارك وتشجيع الأعضاء على المشاركة في الأنشطة والفعاليات خلال الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن خطط الأنشطة والفعاليات الرمضانية بمراكز الشباب تضم فاعليات رياضية وثقافية وفنية وثقافية ومسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم والدورات الرمضانية في كرة القدم وتنس الطاولة وسهرات رمضانية وغيرها من الأنشطة التي تستهدف الشباب والطلائع ، وكذلك عدد من الندوات الدينية يتم تنفيذها بمراكز الشباب على مستوى المحافظة بهدف نشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم الدينية بين الشباب.