طقس الإمارات.. عدم استقرار الأحوال الجوية حتى الأحد

حذر المركز الوطني للأرصاد بالإمارات العربية المتحدة من استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية نتيجة لتأثر البلاد بمنخفض الهمايل الذي تسبب بالأمس في موجة عدم الاستقرار الجوي ومستمر حتى غدًا الاحد.

طقس غائم

وكشف المركز، أن الطقس سيكون غائمًا تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد وسقوط البرد على بعض المناطق يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، وانخفاض في درجات الحرارة.

رياح نشطة

وتابع، الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية ، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 إلى 40 كم/س تصل إلى 70 كم/ساعة.

وأشار الموج في بحر الخليج العربي وعمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مع السحب، وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:33 والمد الثاني عند الساعة 21:36

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

أبو ظبي العظمى 24 والصغرى 19

دبي العظمى 23 والصغرى 19

الشارقة العظمى 24 والصغرى 20

أم القيوين العظمى 23 والصغرى 20

الفجيرة العظمى 23 والصغرى 20

العين العظمى 26 والصغرى 19

السلع العظمى 26 والصغرى 18