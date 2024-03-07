تفاصيل اعتماد سفراء الدول الجدد لدى الإمارات

استقبلت الإمارات العربية المتحدة عددًا من السفراء الجدد لديها، وتسلم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أوراق اعتمادهم وأدوا اليمين أمس بقصر البحر في أبو ظبي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تسلم بن زايد أوراق اعتماد سفراء جدد لعدد من الدول والمعينين لدى الإمارات، وذلك بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأدوا اليمين القانونية أمام معتز عبد الله آل فهيم سفير الدولة لدى ميانمار.

فيما رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالسفراء، خلال المراسم التي تمت في قصر البحر في أبوظبي، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم والعمل على دفع العلاقات بين دولة الإمارات ودولهم إلى الأمام في جميع المجالات، مؤكدا أنهم سيجدون دعم مختلف الجهات المعنية في الدولة لتسهيل أعمالهم.

وأكد أن دولة الإمارات حريصة على ترسيخ قاعدة علاقاتها مع مختلف دول العالم والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة بجانب العمل من أجل التنمية والازدهار بما يعود بالخير على الجميع.

وتسلم رئيس الدولة أوراق اعتماد كل من:

فريدريك فلورين سفير مملكة السويد.

سيدني ليون روميرو سفير جمهورية البرازيل الاتحادية.

سلطان بن عبد الله العنقري سفيرالمملكة العربية السعودية.

جيرفيز مامو سفير جمهورية سيشل.

تولا يوهانا إريولا سفيرة جمهورية فنلندا.

رينسو أنتونيو هيريرا فرانكو سفير جمهورية الدومنيكان.

أحمد التازي سفير المملكة المغربية.

سليمان كوناني سفير بوركينافاسو.

رضوان جدوت سفير أستراليا.

سيكو شريفكي كامارا سفير جمهورية غينيا.

ومن جانبهم نقل السفراء إلى رئيس الدولة تحيات قادة دولهم وأمنياتهم الصادقة لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، معبرين عن سعادتهم بوجودهم في دولة الإمارات وحرصهم على تعزيز علاقات بلدانهم معها على جميع المستويات.