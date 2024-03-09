لقطات من ريمونتادا الهلال أمام الرياض في الدوري السعودي

نجح فريق الهلال في قلب تأخره بهدف إلى فوز 3 /1 على مضيفه الرياض، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم الرياض عن طريق هدف عكسي سجله علي البليهي لاعب الهلال في الدقيقة 52، قبل أن يدرك روبن نيفيز التعادل للهلال في الدقيقة 66 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 75 سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق ميشايل رودريجيز، فيما تكفل ألكسندر ميتروفيتش بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، موسعا الفارق بينه وبين النصر صاحب المركز الثاني إلى 12 نقطة، حيث تعثر الأخير أمس عقب خسارته أمام ضيفه الرائد 1 /3.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبدأت المباراة بضغط من جانب الهلال، الذي دخل بالثلاثي عبد الله الحمدان ومالكوم وألكسندر ميتروفيتش، الأمر الذي اضطر معه فريق الرياض إلى العودة لمنطقة جزاءه خشية تلقي هدف.

وفي الدقيقة العاشرة ألغى الحكم هدفا للهلال سجله ميتروفيتش، وذلك بداعي التسلل، وبعد ذلك بخمس دقائق احتسب الحكم ضربة جزاء للهلال لكنه تراجع عن قراره بعدما لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ليتأكد من عدم وجود عرقلة من حارس مرمى الرياض للحمدان داخل منطقة الجزاء.

وتصدى ياسين بونو، حارس الهلال، لفرصة خطيرة من نوليدج موسونا لاعب الرياض الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى، لكن الحارس المغربي أبعد الخطر عن مرماه في الدقيقة 37.

وسدد ميتروفيتش، مهاجم الهلال، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها علت عارضة مرمى الرياض في الدقيقة 39.

وتواصلت إثارة المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، حينما احتسب الحكم ضربة جزاء للهلال، لكن ميتروفيتش أهدرها ونجح حارس الرياض مارتن كامبانيا في التصدي لها.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، أصبح هجوم الرياض أكثر جرأة، وبدأ في شن الهجمات على مرمى منافسه بغرض تسجيل هدف التقدم، فيما بادله الهلال الضغط والهجمات.

وأسفر ضغط الرياض عن تسجيله الهدف التقدم في الدقيقة 52، حيث لعب مهاجمه أنتوني جراي كرة عرضية، لكنها اصطدمت بعلي البليهي مدافع الهلال لتهز شباك فريقه.

وبعد الهدف حاول الرياض الحفاظ على تقدمه، وتراجع بكثرة لمنطقة جزائه، لامتصاص الضغط الهجومي من جانب الهلال.

وواصل الهلال محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل، وحاول ميتروفيتش هز شباك كامبانيا في أكثر من مناسبة لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 67 نجح الهلال في تسجيل هدف التعادل عن طريق روبن نيفيز، بعد ضربة جزاء احتسبها الحكم لخطأ ارتكبه مدافع الرياض على ميتروفيتش، ليسددها نيفيز بنجاح في الشباك.

وضغط الهلال بكل قوته محاولا تسجيل هدف ثان، فيما تراجع أداء الرياض الذي انتقل من مبادلة منافسه الهجمات إلى الدفاع عن منطقة جزائه خشية تلقي هدف ثان.

وفي الدقيقة 76 سجل الهلال هدفه الثاني عن طريق ميشال رودريجز، الذي تلقى كرة عرضية من روبن نيفيز داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بضربة رأس في الشباك.

وواصل الهلال ضغطه على منافسه، ولم يكتفي بتسجيل هدف ثان، لكنه حاول إضافة هدف آخر، وبدا دفاع الرياض بدون أي حلول للقضاء على تلك السيطرة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لينفذها ميتروفيتش بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثالث للهلال.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز الهلال على الرياض 3 /1.