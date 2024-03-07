عمرو أديب يعلن وفاة المخرج طارق الكاشف

رحل عن عالمنا المخرج طارق الكاشف، حسبما أعلن الإعلامي عمرو أديب، ومقرر أن تقام صلاة الجنازة غدًا الجمعة.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالميًا "إكس": "توفى المخرج الأستاذ طارق الكاشف منذ قليل، كان سببا في ظهور الكثير من المواهب في مصر وأول مدير لي في مسيرتي التليفزيونية".

واستكمل: "واحد من أسباب استمراري في هذا المجال، فيه ناس لا يمكن تعويضها لأنه تم صنعهم في ظروف لن تتكرر، رحم الله مستر طارق كما كنت أناديه دوما".

ونعت الإعلامية شافكي المنيري، المخرج طارق الكاشف، وكتب عبر حسابها بموقع فيسبوك:" خبر حزين للأسف.. رحيل الاستاذ المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والأدب والجدعنة مع الذوق الراقي".

وتابعت: "عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان حتي 2013 في محطه الأوربيت.. مبدع ودقيق في عمله.. في أمان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك إنا لله وإنا إليه راجعون".

نبذة عن طارق الكاشف

عمل طارق الكاشف كمساعد مخرج أو مخرج منفذ في أعمال منها: بين السما والأرض، صاحب المقام ، قرمط بيتقرمط، لأعلى سعر، أرض النفاق، وغيرها من الأعمال.